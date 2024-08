agenzia

Solo nono tempo per Ceccon, Martinenghi, Carini e Miressi

PARIGI, 03 AGO – Delusione per il nuoto italiano: niente finale olimpica di Parigi 2024 per la staffetta italiana 4×100 misti uomini. Gli azzurri Thomas Ceccon, Nicolò Martinenghi, Giacomo Carini e Alessandro Miressi hanno chiuso la loro semifinale al quinto posto in 3’32”71, facendo registrare il nono tempo totale (il primo degli esclusi).

