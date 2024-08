Parigi: Furlani, è l’emozione più grande la mia vita

agenzia

Il bronzo del lungo commosso, "così sembro un piagnone..."

ROMA, 06 AGO – “Così sembro un piagnone… è stato incredibile, ci ho creduto fino alla fine, è l’emozione più grande la mia vita. Grazie allo staff medico e poi tutti quelli che sono stati partecipi di questo bronzo”. Sono state le mie prime parole di Mattia Furlani, medaglia di bronzo nella finale olimpica del salto in lungo con la misura di 8,34 metri, ottenuta al primo tentativo, ai microfoni Rai. “Una delle migliori gare della mia carriera dal punto di vista della tecnica. Sono contento che questo sia venuto fuori. Sul lato emotivo non ho parole. E’ la dimostrazione che per i risultati ci vuole tempo – ha aggiunto – bisogna dare tempo ai giovani. Sono sicuro che questo processo continuerà, bisogna dare fiducia a tutti i ragazzi della mia età. Qualsiasi atleta ha bisogno di fare esperienza per raggiungere determinati risultati”.

