Parigi: Ganna, questo bronzo vale più di un oro

Terzi nell'inseguimento, "nulla è mai scontato a questi livelli"

ROMA, 07 AGO – “Questo bronzo vale molto più di un oro perché quando le cose vanno in modo diverso restano in pochi. Non è mai facile ripetersi a massimi livelli”. Filippo Ganna commenta così la vittoria del bronzo nell’inseguimento a squadra su pista alle Olimpiadi di Parigi. “E’ sempre facile salire sul carro dei vincenti. A Tokyo avevamo un po’ sorpreso e dopo ieri siamo caduti a tanti… ma nulla è scontato soprattutto a questi livelli – sottolinea Ganna – Oggi bisogna dire grazie ai nostri compagni, allo staff. Alle persone che si sono sempre fatti in quattro, hanno sacrificato la famiglia e tutto e sono stati con noi in ritiro. E grazie a questi altri tre scalmanati che ti fanno sempre tornare”.

