Parigi: gioia Martinenghi ‘un oro che mi cambia la vita’

L'azzurro 'Non ho sentito la pressione,prima ho giocato a carte'

PARIGI, 28 LUG – “L’oro di oggi è una medaglia che mi cambia la vita. Mi sento soddisfatto del mio percorso. Dico sempre che bisogna saper sfruttare le occasioni, oggi ho dato conferma di essere una persona che sa fare questo”. Nicolò Martinenghi esulta dopo l’oro olimpico a Parigi nei 100 rana. “Essere la prima medaglia d’oro azzurra qui è una responsabilità – ha aggiunto poi in zona mista – Questa mattina non sentivo la pressione, ero completamente libero, giocavo a carte e scherzavo con Ceccon anche in camera di chiamata, ero sereno”. Martinenghi si è messo alle spalle anche Adam Peaty: “Vincere contro di lui che è stato un punto di riferimento è incredibile. Ho iniziato a gareggiarci nel 2016 e dopo 8 anni sono riuscito a mettere la mano avanti”.

