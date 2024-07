Parigi: gioia Paltrinieri, avevo pensato di non fare gli 800

agenzia

"Era da tanto tempo che aspettavo di fare una gara del genere'

ROMA, 30 LUG – “Oggi la strategia era nuova, era tanto tempo che aspettavo di fare qualcosa del genere. Non sono più così veloce, ma ho affinato altre carte. Da tempo aspettavo una gara del genere, sono contento. Questo vuol dire tutto”: così Gregorio Paltrinieri dopo il bronzo negli 800 sl a Parigi. “Mi convinco di stare bene quando arrivo qui – aggiunge ai microfono della Rai – A volte sono convinto di non farcela più, sono più questi momenti. Prendere una medaglia alla prima gara … Dopo il Sette Colli, dove avevo nuotato malissimo, avevamo anche pensato di non farli gli 800”

