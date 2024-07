Parigi: Giuffrida, arbitraggio? A Babiuc non sono simpatica

agenzia

'Un giorno le chiederó che problemi ha con me'

PARIGI, 29 LUG – “L’arbitraggio? Anche nella finale l’ultimo shido era dubbio. Con questo arbitro un giorno prenderò un caffè e le chiederò che problemi ha con me. Va avanti da tanto. Quando vedo che sale lei, già so che devo fare qualcosa in più di quello che basterebbe. Non ha molta simpatia per me”. Così la judoka azzurra, Odette Giuffrida, commenta l’arbitraggio della romena Rou Babiuc in semifinale e finale terzo posto. “Non so cosa dire, è ancora tutto troppo fresco. Mi sto ripetendo che ho dato tutto. Sicuramente il Signore vuole mostrarmi qualcosa. Mi dispiace perché ci credevo. Non mi piace dare la colpa agli arbitri, ma meritavo di più”.

