Parigi: golf donne; Alessandra Fanali speranza azzurra

agenzia

Dalla Korda alla Ko, gara al via con le migliori al mondo

PARIGI, 06 AGO – Ai Giochi di Parigi è l’ora delle donne al Le Golf National. Le più forti giocatrici al mondo, da domani a sabato 10 agosto, sono pronta a contendersi le medaglie nella gara individuale femminile. In gara ci saranno 60 concorrenti, provenienti da 33 differenti Paesi, tra cui 9 tra le migliori 10 al mondo, eccezion fatta per la nipponica Ayaka Furue (numero 8). L’Italia si affida ad Alessandra Fanali, al debutto alle Olimpiadi. Il primo round dell’azzurra, che giocherà con la malese Ashley Lau e la finlandese Ursula Wikstrom, prenderà il via alle ore 10:33. “Sono emozionata, il campo è bello e difficile. Sarà fantastico affrontare le più grandi proette del pianeta, a partire dalle neozelandese Lydia Ko e dall’americana Nelly Korda, le mie preferite. Voglio godermi al massimo questa esperienza”, le sensazioni della Fanali, 25enne nata ad Alatri e cresciuta a Fiuggi, in provincia di Frosinone. E proprio la Korda, numero 1 del golf femminile, medaglia d’oro a Tokyo, partirà con i favori del pronostico. “Sono pronta e non vedo l’ora di scendere in campo. L’obiettivo è quello di divertirmi e vivere al massimo questa bella avventura. Spero ci sia tanto pubblico, proprio come accaduto per la gara maschile dove l’atmosfera era fantastica”, le parole della Korda. Con lei c’è attesa pure per Lydia Ko, argento a Rio de Janeiro 2016 e bronzo in Giappone. “Le aspettative sono alte e non è sempre facile gestirle”, le preoccupazioni della neozelandese. Dieci vincitrici del LPGA Tour 2024, altrettante del Ladies European Tour, 15 atlete per la terza volta ai Giochi, 24 esordienti. Il field è quello delle grandi occasioni a Parigi dove gli Stati Uniti, dopo aver vinto l’oro nella gara maschile con Scottie Scheffler, sognano il “double” per ripetere quanto fatto anche a Tokyo, con Xander Schauffele e, appunto, Nelly Korda.

