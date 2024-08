Parigi: golf donne; Fanali è 36/a dopo il primo round

agenzia

La francese Boutier grande protagonista, Korda 13/a

PARIGI, 07 AGO – Ai Giochi di Parigi, Alessandra Fanali parte contratta, paga l’emozione del debutto alle Olimpiadi, sbaglia qualche colpo di troppo ma poi si rialza e chiude il primo round della gara individuale femminile al 36/o posto con uno score di 75 (+3) colpi. “Sono scesa in campo con un po’ di tensione. Non ho dormito benissimo, l’ansia inizialmente ha prevalso, ma credo sia normale. Peccato per quell’avvio un po’ contratto e quel triplo bogey alla 1. Poi, a metà gara, è arrivata la svolta. Dentro di me ho trovato la giusta carica e le seconde nove buche del percorso, peraltro, mi sembrano molto più abbordabili delle prime. Mi sono divertita molto e sono convinta di poter fare bene. Il campo si addice al mio modo di giocare. Il primo obiettivo, nel secondo round, è quello di prendere più fairway. Sono certa che, così facendo, potrei fare un bel giro”, l’analisi dell’azzurra. Al Le Golf National (par 72), grande inizio per Céline Boutier. La francese, davanti al pubblico di casa, con una prova in 65 (-7), sottolineata da otto birdie, con un bogey, guida il leaderboard con tre colpi di vantaggio nei confronti della sudafricana Ashleigh Buhai, 2/a con 68 (-4) davanti all’americana Lilia Vu (seconda al mondo), alla messicana Gaby Lopez, alla colombiana Mariajo Uribe e alla svizzera Morgane Metraux (vincitrice del Ladies Italian Open nel 2022), tutte 3/e con 70 (-2). Più distante Nelly Korda. L’americana, regina del golf femminile, medaglia d’oro ai Giochi di Tokyo, è 13/a con 72 (par) al fianco, tra le altre, della sua connazionale Rose Zhang, della cinese Ruoning Yin, numero 5 al mondo, della neozelandese Lydia Ko, argento ai Giochi di Rio de Janerio nel 2016 e bronzo in Giappone.

