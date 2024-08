Parigi: il Botswana accoglie Tebogo, altro pomeriggio di festa

agenzia

Il presidente all'aeroporto per l'arrivo della squadra olimpica

GABORONE, 13 AGO – Il Botswana non smette di festeggiare il titolo olimpico del velocista Letsile Tebogo, primo africano a vincere la gara dei 200 metri. Dopo aver concesso già venerdì scorso un pomeriggio libero ‘eccezionale’ a tutti i lavoratori, il presidente, Mokgweetsi Masisi, ha deciso di replicare, concedendo per decreto ai 2,3 milioni di cittadini un’altra mezza giornata di vacanza oggi in onore del velocista, che andrà ad accogliere personalmente al suo arrivo all’aeroporto insieme con tutta la squadra nazionale olimpica. Tebogo è stato anche protagonista nella staffetta 4×400 metri, portandola sul secondo gradino del podio, un argento che è la quarta medaglia olimpica nella storia del Paese. Il Botswana aveva vinto la sua nel 2012 con l’argento di Nijel Amos negli 800 metri a Londra. Poi, la staffetta maschile 4×400 ha vinto il bronzo a Tokyo 2020.

