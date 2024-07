Parigi: Il primo oro della Francia arriva dal rugby

agenzia

Dupont decisivo, segna le due mete che stendono le Fiji

PARIGI, 27 LUG – La prima medaglia d’oro della Francia nell’Olimpiade di casa arriva da uno Stade de France gremito in ogni ordine di posti (80mila spettatori, fra i quali il Presidente Emmanuel Macron) dove i Coqs hanno battuto 28-7 le Fiji nella finale del torneo di Rugby Sevens. A lasciare il timbro sul match, e a dare l’oro ai suoi, non poteva che essere il fuoriclasse Antoine Dupont, autore delle due mete che sono state il colpo del Ko per i figiani. Così l’atleta che in questo momento è senza dubbio uno dei più amati di Francia, ha riscattato l’amarissima delusione dell’eliminazione nei quarti di finale ai Mondiali a XV (anche questi in casa) dell’anno scorso.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA