Parigi: il Settebello va, Croazia battuta 14-11

agenzia

Nella pallanuoto maschile secondo successo per gli azzurri

PARIGI, 30 LUG – Ottimo Settebello nel torneo di pallanuoto maschile delle Olimpiadi di Parigi 2024: nella seconda giornata del gruppo A la squadra allenata da Sandro Campagna ha battuto 14-11 la forte Croazia, conquistando così la seconda vittoria e confermandosi in testa alla classifica a punteggio pieno. Contro i campioni del mondo in carica, gli azzurri sono stati trascinati dal leader di Fulvio, autore di quattro reti. A segno con una doppietta ciascuno anche Echenique, Bruni e Fondelli. Una rete a testa per Condemi, Presciutti, Renzuto Iodice e Iocchi Gratta. Nel prossimo turno, giovedì 1 agosto, alle ore 16.35, il Settebello (che all’esordio aveva battuto gli Stati Uniti 12-8) sfiderà il Montenegro.

