Parigi: in Botswana si festeggia l’oro con mezza giornata libera

agenzia

Dopo il titolo olimpico di Tebogo nei 200 metri

GABORONE, 09 AGO – Un pomeriggio di riposo eccezionale è stato decretato per oggi in Botswana per festeggiare il titolo olimpico del velocista Letsile Tebogo, il primo atleta africano a vincere la gara dei 200 metri. Il presidente, Mokgweetsi Masisi, ha salutato Tebogo come “l’orgoglio del Botswana”, la cui prestazione passerà “negli annali”, dicendo che un pomeriggio libero è stato un giusto tributo all’impresa raggiunta giovedì sera allo Stade de France. Il mezzo giro vittorioso del giovane 21enne, in 19″46 (record africano), davanti agli americani Kenny Bednarek (19″62) e Noah Lyles (19″70), ha scatenato l’entusiasmo nel Paese.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA