Parigi: iniziata gara golf, c’è il pubblico delle occasioni

Del francese Perez il primo tee shot. Attesa per gli azzurri

PARIGI, 01 AGO – Giochi di Parigi, pubblico delle occasioni al Le Golf National per il primo round della gara individuale di golf maschile. Ad aprire la competizione, tra gli applausi, i tee shot del francese Victor Perez (il primo a tirare), del tedesco Matthias Schmid e del taiwanese Pan Cheng Tsung, medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Tokyo. C’è attesa per gli azzurri Guido Migliozzi e Matteo Manassero, ma anche per i big del grenn mondiale. Nel field, anche otto tra i migliori dieci al mondo, a partire dagli americani Scottie Scheffler, numero 1, e Xander Schauffele (n.2), che punta a bissare l’oro conquistato in Giappone.

