agenzia

Azzurri sconfitti per tre set a zero

PARIGI, 07 AGO – Nella semifinale del torneo di pallavolo maschile delle Olimpiadi di Parigi 2024, l’Italia è stata battuta dalla Francia per tre set a zero (25-20, 25-21, 25-21). Venerdì 9 agosto, alle ore 16, gli azzurri giocheranno la finale per il bronzo contro gli Usa. La finale per l’oro, sabato 10 agosto, Francia-Polonia.

