Parigi: Jacobs ‘quarto posto fa male, ma si perde tutti insieme’

L'azzurro 'Credevamo di poter prendere la medaglia nella 4x100'

PARIGI, 09 AGO – “Quarto posto che fa malissimo, credevamo di poter vincere e prendere una medaglia. Sappiamo quanto sia difficile questa disciplina, gli Stati Uniti arrivavano qui con l’oro in tasca e sono arrivati ultimi. Rispetto a ieri siamo migliorati tanto, ma si perde e si vince insieme”. Lo ha detto Marcell Jacobs dopo il quarto posto nella staffetta 4×100 di Parigi. Parlando della sua Olimpiade Jacobs ha aggiunto: “Sono molto contento di essere qui, è quello che ho sognato per tutta la vita. Quello che mi dà fiducia è l’esser tornato a correre forte. Con 9.85 nei 100 metri avrei fatto sempre medaglia, ma non quest’anno. Peccato, ma queste sono solo energie positive per il futuro”:

