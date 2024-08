Parigi: Jacobs ripescato, è in finale dei 100

agenzia

L'olimpionico azzurro entra con il tempo di 9"92

PARIGI, 04 AGO – Marcell Jacobs entra in finale nei 100 a Parigi 2024 da ripescato. Il campione olimpico di Tokyo 2020 ha corso la sua semifinale in 9”92, chiudendo terzo, ma è uno dei due con il miglior tempo che accedono in finale. Con il tempo di 9″92, che peraltro è il suo migliore di quest’anno, Jacobs è il primo dei due ripescati per la finale dei 100 metri. L’altro è l’americano Bednarek, che ha corso nella stessa semifinale dell’azzurro chiudendo in 9″93. Il miglior tempo fra gli otto di coloro che sono entrati in finale è stato il 9″80 del giamaicano Kishane Thompson (l’avversario che Jacobs nei giorni scorsi aveva detto di temere di più), subito dopo l’altro giamaicano Oblique Seville in 9″81, tempo con cui ha preceduto Noah Lyles (9″83) nella prima semifinale. C’è poi il 9″84 con cui l’altro statunitense Fred Kerley è arrivato secondo nella propria serie. I due che hanno preceduto Jacobs nella seconda semifinale sono stati il sudafricano Akani Simbine in 9″87 e il rappresentante del Botswana Letsile Tebogo, secondo di un soffio su Jacobs (9″91 contro 9″92).

