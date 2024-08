agenzia

"Riusciremo a tirare fuori qualcosina che ci farà far bene"

ROMA, 08 AGO – “Domani sarà un’altra gara. L’importante è essere passati in finale. Credo che sia possibile ripetere quanto fatto tre anni fa. La mia sensazione è di essere andato molto forte ma i dati non dicono questo. Ma sento di aver fatto una buona frazione con Fausto dobbiamo rivedere qualcosina” al cambio. Marcell Jacobs guarda con fiducia alla finale 4×100 in programma domani dopo la qualificazione strappata dall’Italia grazie al ripescaggio. “Il cambio con Marcel è stato schiacciato”, conferma Fausto Desalu, terzo frazionista della staffetta azzurra. “Siamo dentro. ce la giochiamo domani”, è l’analisi di Matteo Melluzzo, autore di una discreta prima frazione. La vede così anche Filippo Tortu: “Abbiamo fatto una gara sufficiente per la finale ma non per le nostre ambizioni. Domani avremo la seconda corsia e sarà difficile competere ma non ci diamo mai per vinti”. “Ora usciremo dallo stadio e faremo una riunione di gruppo per capire cosa ha funzionato e cosa no. Siamo in una finale olimpica per la seconda volta di seguito. Riusciremo a tirare fuori qualcosina che ci ha fatto fare bene tre anni fa e ci farà fare bene domani”, è l’incoraggiamento finale di Jacobs.

