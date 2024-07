Parigi: judo; Esposito ‘deluso, sognavo già la medaglia’

agenzia

'Sembra un'edizione stregata per la nostra nazionale'

PARIGI, 30 LUG – “Sono deluso, sentivo già l’odore della medaglia. La immaginavo e non perché pensavo di essere più forte, ma ci credevo”. Così Antonio Esposito dopo la finale terzo posto di judo persa contro Somon a Parigi 2024. “Tornare a casa senza medaglia fa male – ha aggiunto -. Purtroppo basta un errore per perdere. Sembra un’edizione stregata per il judo perché siamo la nazionale più forte di sempre, i ranking parlano chiaro. Speriamo bene nei prossimi due giorni”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA