Parigi: Kharlan bronzo sciabola, è prima medaglia Ucraina

agenzia

La fidanzata di Samele ha battuto la sudcoreana Choi

PARIGI, 29 LUG – Bronzo lui, bronzo lei. Olga Kharlan, fidanzata dell’azzurro Luigi Samuele (terzo fra gli uomini), è bronzo nella sciabola donne di Parigi 2024. E’ la prima medaglia dell’Ucraina in questi Giochi. Nella ‘finalina’ del terzo e quarto posto ha battuto la sudcoreana Sebin Choi per 15-14. Standing ovation per la Kharlan al termine della sfida, mentre il presidente del Cio Thomas Bach è andato ad abbracciarla e baciarla.

