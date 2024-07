Parigi: Kharlan, una medaglia per me e soprattutto per l’Ucraina

agenzia

'Io e Samele bronzo nella stessa Olimpiade, è incredibile'

PARIGI, 29 LUG – “Sono molto felice, per me e soprattutto per il mio paese. E poi fatemi fare una dedica a Gigi (Samele ndr): entrambi abbiamo vinto il bronzo in questa Olimpiade, è davvero incredibile”. Così la sciabolatrice Olga Kharlan, che oggi ha dato all’Ucraina la prima medaglia di questi Giochi di Parigi ed è la fidanzata dell’azzurro Luigi Samele.

