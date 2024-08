Parigi: Khelif ‘dai sogni alla realtà, lotta diventa più forte’

agenzia

Pugile algerina: 'Viaggio è d'oro, orgogliosa per il mio Paese'

PARIGI, 10 AGO – “Dai sogni alla realtà, il viaggio è d’oro”. Imane Khelif è la neo campionessa olimpica di pugilato e dopo le accuse e le polemiche di gender che l’hanno coinvolta risponde pacata forte del trionfo: “Orgogliosa di essere arrivata così in alto per il mio Paese – ha scritto la pugile 25enne – e per chi ha creduto in me. La lotta non si ferma mai, diventa solo più forte”.

