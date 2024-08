Parigi: Kulish argento nel tiro, è seconda medaglia Ucraina

agenzia

A Chateauroux la conquista un militare del paese invaso

CHATEAUROUX, 01 AGO – Seconda medaglia per l’Ucraina all’Olimpiade di Parigi. E’ quella d’argento di Serhiy Kulish, militare delle Forze Armate del suo paese, nella gara di Carabina 3 Posizioni uomini a Chateauroux. L’oro è andato al cinese Yukun Liu, il bronzo all’indiano Swapnil Kusale. Kulish fu argento anche a Rio 2016, in quel caso nella Carabina 10 metri dietro all’azzurro Niccolò Campriani, e divise il podio anche con il russo Vladimir Maslennikov, che fu terzo e non venne salutato con particolare calore da Kulish. “Ma la medaglia di oggi -. ha detto Kulish dopo la gara – conta mille volte di più di quella di Rio perché è per l’Ucraina, e per la situazione che c’è nel mio paese. Questa volta per me è stato molto più difficile prepararmi, e il motivo potete immaginarlo”.

