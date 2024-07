Parigi: la soddisfazione di Rebagliati ‘gara gestita molto bene’

agenzia

L'azzurra tornerà a tirare frecce mercoledì 31 agosto

PARIGI, 25 LUG – “La sensazione a caldo è sicuramente positiva, sono molto contenta di come ho tirato e gestito la gara”. Lo ha detto l’arciera Chiara Rebagliati, la prima azzurra in gara alle Olimpiadi di Parigi 2024, che stamani ha concluso al 15/o posto il ranking round. E anche il coach Amedeo Tonelli è “estremamente soddisfatto della sua prestazione”. “Nella prima parte – ha aggiunto l’italiana – ho tirato molto bene, nella seconda mi ha colta impreparata qualche folata di vento, ma nel complesso sono molto soddisfatta, abbiamo rotto il ghiaccio positivamente”. Chiara Rebagliati tornerà in campo mercoledì 31 luglio alle ore 13.44 per sfidare ai trentaduesimi di finale l’arciera della Malesia Ariana Zairi che ha concluso il ranking round al cinquantesimo posto. “Affronto un’avversaria che sfido per la prima volta e vedremo cosa succederà, poi ci sarà la gara mixed team a cui tengo molto, auguro tutto il meglio ai ragazzi che scenderanno sulla linea di tiro tra poco. Le aspettative ci sono anche nel mixed, voglio fare bene e spero che avremo una chance di arrivare in fondo anche in questa gara”.

