Parigi: L’Iba insiste, Khelif e Lin sono uomini

Presidente Kremlev e n.1 comitato medico: lo dice esame ematico

PARIGI, 05 AGO – Imane Khelif e Lin Uon Ting “sono uomini”: la federazione mondiale del pugilato (Iba) torna all’attacco e per la prima volta dichiara esplicitamente il risultato dei due test sulle pugilatrici escluse dai Mondiali e ora in gara alle Olimpiadi. In una conferenza stampa a Parigi, con il presidente russo Umar Kremlev in videoconferenza, i dirigenti Iba hanno rivelato alcuni dettagli degli esami svolti. “Un primo test del sangue nel 2022 rivelò anomalie, poi confermate nel 2023: le due pugilatrici presentavano un ‘cariotipo’ anomalo, che indica che sono maschi”, ha aggiunto il presidente del comitato medico Iba, Ioannis Fillipatos

