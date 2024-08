Parigi: ‘liberate donne Kabul’, in break dance protesta afgana

agenzia

Talash si è tolta felpa per lanciare messaggio

PARIGI, 09 AGO – La breakdance nel mondo giovanile è anche veicolo di messaggi, e l’Olimpiade ne è stata la riprova. Così oggi, nella prova femminile, la breaker Manizha Talash, proveniente da Kabul, quindi Afghanistan, ma che qui fa parte del Team dei Rifugiati, durante la sua prova nelle prequalifiche contro una rivale olandese, si è tolta la felpa nera che indossava per mostrare un panno, una sorta di mantello, celeste con la scritta in bianco “Free Afghan women”. I commentatori della Nbc, che stava trasmettendo in diretta la gara, hanno sottolineato che “Talash gareggia per le donne di tutto il mondo”. La prova olimpica di Breakdance si sta svolgendo in puro stile street, con ognuna delle ragazze impegnate con un vestiario particolare, che ricorda gli abiti da strada e che mette in mostra il loro stile personale con l’aggiunta di accessori come foulard e occhiali da sole. Gli indumenti indossati sono larghi, come si addice a questa disciplina che si svolge per la maggior parte del tempo a terra o con contorsioni del corpo che sfidano la gravità. Per Parigi 2024 è stato anche stabilito che, per rendere la competizione ancor più complicata, i breaker non siano sicuri di quali brani dovranno ballare prima di esibirsi, e questo nonostante debbano ‘coreografare’ in tempo reale al ritmo di ciò che i DJ diffondono attraverso gli altoparlanti.

