Parigi: l’Italvolley donne batte l’Olanda e vola ai quarti

agenzia

Tre set a zero per le azzurre allenate da Velasco

PARIGI, 01 AGO – Un nuovo successo per l’Italvolley femminile che vola ai quarti di finale delle Olimpiadi di Parigi 2024. Nella seconda giornata del girone C, le azzurre allenate da Julio Velasco hanno battuto l’Olanda per tre set a zero (29-27, 25-18, 25-19). Nel terzo e ultimo impegno del raggruppamento, domenica 4 agosto, alle ore 20, l’Italia affronterà la Turchia.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA