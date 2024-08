agenzia

Argento al giamaicano Thomson, bronzo all'americano Kerley

PARIGI, 04 AGO – L’americano Noah Lyles è il nuovo campione olimpico dei 100. Ha vinto la finale delle Olimpiadi di Parigi 2024, in 9”79, al fotofinish con il giamaicano Kishane Thomson. Bronzo per l’altro americano, Fred Kerley, in 9”81. Quinto tempo per Marcell Jacobs, in 9”85

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA