Parigi: Lyles col covid, penso che le mie Olimpiadi siano finite

agenzia

L'americano oro nei 100 e bronzo nei 200, non farà la staffetta

PARIGI, 09 AGO – “Penso che le mie Olimpiadi di Parigi 2024 siano finite”: lo ha scritto sui social Noah Lyles. Ieri sera, dopo aver conquistato il bronzo nei 200, il velocista americano (oro nei 100) ha rivelato di avere il covid. “Non sono le Olimpiadi che sognavo, ma mi hanno riempito il cuore di gioia”, ha aggiunto Lyles che quasi sicuramente non parteciperà alla finale della staffetta 4×100 in programma stasera. Grande favorito nei 200 metri, distanza della quale è campione del mondo in carica da tre edizioni, dopo il bronzo, Lyles è apparso visibilmente indebolito fisicamente ed è uscito dalla pista su una sedia a rotelle. Nei minuti successivi ha spiegato di essere risultato positivo al Covid martedì mattina, il giorno prima della semifinale dei 200. “Sono stato subito messo in quarantena vicino al Villaggio olimpico e ho provato a prendere i farmaci autorizzati – ha spiegato -. Volevo correre, mi è stato detto che era possibile, quindi sono rimasto lontano dagli altri e ho fatto i turni”:

