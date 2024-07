agenzia

L'azzurro batte in semifinale l'americano Itkin

PARIGI, 29 LUG – Filippo Macchi e’ in finale nel fioretto individuale alle Olimpiadi di Parigi 2024, e questo vuol dire un’altra medaglia sicura per l’Italia. L’azzurro in semifinale ha battuto l’americano Nick Itkin 15-11. Incontrerà Ka Long Cheung di Honk Kong, dalle 22.10

