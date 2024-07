Parigi: Macchi nella semifinale del fioretto uomini

agenzia

Eliminato ai quarti l'altro azzurro Bianchi

PARIGI, 29 LUG – Ai Giochi olimpici di Parigi 2024, Filippo Macchi è in semifinale nella prova individuale di fioretto maschile. Nell’incontro dei quarti di finale, l’azzurro ha sconfitto l’egiziano Mohamed Hamza 15-9. Fuori invece l’altro azzurro rimasto in gara: Guillaume Bianchi ha perso contro l’americano Nick Itkin per 15-14 all’overtime. Il terzo italiano, il numero 1 al mondo, Tommaso Marini, era stato eliminato negli ottavi di finale.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA