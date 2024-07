Parigi: Malagó,arbitraggio semifinale Giuffrida fa riflettere

agenzia

N.1 Coni: stesso arbitro di finale 3/o posto si commenta da solo

PARIGI, 28 LUG – “Onestamente dire che fa riflettere è dir poco”. Così il presidente del Coni, Giovanni Malagó, ha commentato all’ANSA l’arbitraggio di semifinale e finalina di judo di Parigi perse entrambe da Odette Giuffrida, in una giornata in cui il team azzurro discute anche sul pugile Mouhiidine e la fiorettista Errigo fanno discutere. “Ho visto la semifinale e finale per il bronzo col presidente Falcone e il segretario generale Benucci, persone competenti ed equilibrate – ha aggiunto -. La cosa che ci ha sorpreso è che lo stesso arbitro della semifinale persa da Giuffrida lo hanno rimandato alla finalina: credo che questo si commenti da solo”

