Parigi: Marcell Jacobs in semifinale dei 100 metri

agenzia

L'azzurro secondo nella sua batteria con 10.05

PARIGI, 03 AGO – Alle Olimpiadi di Parigi 2024 Marcell Jacobs è in semifinale dei 100 metri. L’azzurro, campione olimpico in carica, è arrivato secondo nella sua batteria con il tempo di 10”05 (si qualificavano i primi tre). Qualificato per il prossimo turno della gara regina dei Giochi anche l’altro azzurro Chituru Ali, che ha chiuso la sua batteria al secondo posto, con il tempo di 10”12.

