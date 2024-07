Parigi: Martinenghi ‘questo oro il mio gioiello più bello

agenzia

Il campione dei 100 rana a Casa Italia, l'abbraccio con Malagò

PARIGI, 29 LUG – “Ho venduto cara la pelle, non è stata la gara perfetta ma la gara della vita”. Pochissime ore di sonno e adrenalina a mille nel day after di Nicolò Martinenhgi: il neo campione olimpico dei 100 rana è arrivato a Casa Italia accolto dall’abbraccio del presidente del Coni Giovanni Malagò. Ha rivisto la sua gara, felice. “Questo è il gioiello che conta di più – ha detto il nuotatore, riferendosi al papà orafo – sarà un arredo. Mi ha fatto un po’ impressione quando ho saputo che era il primo oro dell’Italia qui a Parigi, contribuire alla causa del Paese è sempre fondamentale per me”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA