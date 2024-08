Parigi: Mattarella alle gare di nuoto “tifoso” ad argento Barlaam

Giochi paralimpici

Sergio Mattarella primo “tifoso” del nuoto azzurro alle Paralimpiadi di Parigi 2024.

Dopo aver salutato gli azzurri al villaggio atleti in mattinata, il presidente della Repubblica nel pomeriggio si e’ recato alla Defense Arena, e seduto in tribuna con a fianco il presidente del Cip, Luca Pancalli, e il ministro per lo sport e i giovani, Andrea Abodi, ha assistito all’argento di Simone Barlaam nei 400 stile libero S9

