agenzia

Finita l'avventura ai Giochi per il presidente della Repubblica

PARIGI, 28 LUG – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella – apprende l’ANSA – ha appena lasciato la Francia per rientrare in Italia dopo la sua ‘tre giorni’ ai Giochi. Il capo dello Stato prima di ripartire ha visto con soddisfazione in tv all’ambasciata le azzurre della pallavolo imporsi nella prima partita del torneo olimpico.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA