Parigi: Maurelli ‘bronzo? non c’è rivalsa, dedicato a Maccarani’

agenzia

Capitana Farfalle 'anello e medaglia sanno di eternità'

PARIGI, 10 AGO – “Diciamo che non ci ha sfiorato minimamente l’idea di quello che è successo. Ci ha forgiato nel modo di affrontare la pedana. In questa medaglia di bronzo non c’era voglia di rivalsa, ma solo passione e lavoro nonostante tutto. In questi anni siamo rimaste in silenzio e la miglior risposta è stata questa. La dedica va alla nostra allenatrice, la nostra Emanuela Maccarani”. Lo ha detto Alessia Maurelli, capitana della Farfalle dopo il bronzo olimpico a Parigi riferendosi al caso dei presunti abusi dei quali era stata accusata l’allenatrice Emanuela Maccarani, poi assolta.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA