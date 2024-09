Parigi: Mazzone,’ogni gara un podio,io veterano delle medaglie’

agenzia

Portabandiera Italia:a 53 anni mi lascio ancora qualcuno dietro

PARIGI, 05 SET – “C’è sempre una prima volta: in questa occasione è la prima volta, per me, di una medaglia di bronzo alle Paralimpiadi. Non l’avevo mai vinto in sei edizioni a cui ho partecipato”: lo dice Luca Mazzone, dopo il terzo posto nell’handbike H1-2. “Anche oggi sono andato a medaglia ed è un piccolo record – aggiunge il portabandiera dell’Italia alle Paralimpiadi di Parigi 2024, 53 anni, alla sua decima medaglia in carriera – perché tutte le volte che ho gareggiato sono salito sul podio. Sono veramente soddisfatto”. “La pioggia non mi ha aiutato, ma i due davanti erano troppo forti oggi e per me questo è un altro grande risultato – ha poi detto Mazzone parlando della sua gara – Ho fatto il mio, conoscendo la caratura degli avversari non potevo andare oltre. A Parigi sono tanti i ragazzi che lottano per salire sul podio; eppure io, che sono ormai un veterano, riesco ancora a lasciarne dietro qualcuno. Oggi dovevo anche evitare di prendere rischi in previsione di un possibile impiego nel team realy. Insomma, è andata bene”.

