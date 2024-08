Parigi: medaglia anche per l’altra pugile iperandrogina

agenzia

La taiwanese Lin Yu Ting si è qualificata per la semifinale

PARIGI, 04 AGO – Dopo Imane Khelif, anche l’altra pugilatrice iperandrogina dei Giochi, la taiwanese Lin Yu Ting, si è assicurata una medaglia delle Olimpiadi di Parigi 2024. Stamani, in un match dei quarti finali della categoria -57 kg, condizionato da molte scorrettezze da parte di entrambe, Lin ha battuto ai punti la bulgara Svetlana Kamenova Staneva. La taiwanese si è quindi qualificata per le semifinali e, non essendo prevista la finale per il terzo e quarto posto, porterà a casa una medaglia, almeno di bronzo.

