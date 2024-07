agenzia

La premier alle Olimpiadi tra fine mese e inizio agosto

PARIGI, 24 LUG – Dopo il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, anche la premier Giorgia Meloni sarà alle Olimpiadi a tifare per la squadra italiana. La presidente del Consiglio sta infatti valutando di arrivare a Parigi tra fine luglio e inizio agosto, subito dopo la missione in Cina in programma a fine mese.

