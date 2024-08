agenzia

Poi va sul tatami per dare un abbraccio con l'azzurra

PARIGI, 01 AGO – La Premier Giorgia Meloni applaude l’oro nel judo della 25enne bresciana Alice Bellandi nella categoria -78kg. La presidente del Consiglio si è alzata in piedi per omaggiare l’atleta azzurra, poi è andata fin sul tatami per abbracciare la neo campionessa olimpica.

