Parigi: Micheli, puntavo a qualcosa di meglio del quinto posto

agenzia

L'azzurra comunque "felice di essere nell'élite mondiale"

PARIGI, 11 AGO – “Sicuramente alla luce degli ultimi tre anni, sapevo di potermela giocare per qualcosa di più grande di un quinto posto, che resta un buon risultato. Intanto sono felice di essermi confermata nell’élite mondiale, adesso lavoreremo per arrivare dove non siamo riusciti oggi”. Lo ha detto Elena Micheli, quinta nel pentathlon moderno ai Giochi di Parigi 2024. “Cosa è mancato per salire sul podio? La gara – ha risposto – è iniziata bene e sono contento di questa prova, non era semplice dopo Tokyo per me. Quello che ha compromesso la gara è stata la situazione a tiro che ho difficoltà nel definire ora, non è stato un problema di pubblico, ma di tecnica”, ha concluso l’atleta azzurra.

