Parigi: Migliozzi rimonta, è 8/o a metà gara

agenzia

Il vicentino è a quattro colpi dai leader, Manassero 19/o

PARIGI, 02 AGO – Ai Giochi di Parigi, nella gara individuale di golf maschile, l’Italia si sta ben comportando. Al Le Golf National (par 71), Guido Migliozzi con un giro in 67 (-4) su un totale di 135 (68 67, -7), è risalito dalla 14/a alla 8/a posizione. A metà gara, è distante quattro colpi dalla vetta condivisa, con 131 (-11), dal giapponese Hideki Matsuyama (63 68), dall’americano Xander Schauffele (65 66), medaglia d’oro alle Olimpiadi di Tokyo, numero 2 mondiale, e dal britannico Tommy Fleetwood (67 64). Risale, ed entra nella Top 20, anche Matteo Manassero, da 21/o a 19/o con 138 (69 69, -4). Mentre è 4/o con 133 (-9) lo spagnolo Jon Rahm. Dietro di lui, tutti 5/i con 134 (-8), il belga Thomas Detry (autore del migliore score di giornata, 63, -8), il sudcoreano Tom Kim e il taiwanese C.T. Pan, bronzo in Giappone. “Molte cose sono andate per il verso giusto, si può sempre migliorare ma ho dato battaglia. Sono in una buona posizione e in questi primi due giorni mi sono concesso l’opportunità di rimanere agganciato alle primissime posizioni”, la soddisfazione di Migliozzi, vincitore, su questo campo, dell’Open de France nel 2022. “Sono contento, ho giocato bene per tutto il giro. E’ stata un’ottima giornata, peccato per qualche ‘putt’ non entrato che mi avrebbe permesso di salire ancora di più nel leaderboard”, l’analisi di Manassero. Dopo l’olimpionico più decorato della storia, Michael Phelps, altri campioni come il norvegese Casper Ruud, eliminato ai quarti di finale nel torneo individuale maschile di tennis a Parigi, e il ginnasta Paul Juda, medaglia di bronzo ai Giochi di Parigi, tra gli altri, non si sono voluti perdere i colpi dei campioni del green.

