Parigi: Murray chiude la carriera con il ko in doppio

agenzia

Battuto nei quarti con Evans dagli americani Fritz-Paul

PARIGI, 01 AGO – Andy Murray aveva annunciato che avrebbe concluso la sua carriera al termine del torneo olimpico di doppio di Parigi. E i Giochi dello scozzese, 37 anni, si sono conclusi nei quarti del torneo al Roland Garros, con il connazionale Dan Evans. Hanno vinto in due set (6-2, 6-4) gli americani Taylor Fritz e Tommy Paul. L’ex numero 1 del mondo ha ottenuto in carriera due ori olimpici nel singolare, nel 2012 e nel 2016, e tre titoli del Grande Slam (US Open nel 2012 e Wimbledon nel 2013 e 2016). Murray aveva annunciato sul proprio account X, pochi giorni prima dell’inizio delle Olimpiadi, che avrebbe giocato il suo “ultimo torneo” a Parigi. In campo con una protesi all’anca dal 2019, ha giocato il suo ultimo torneo di Wimbledon a inizio luglio, sempre solo in doppio, insieme al fratello Jamie. Operata di ciste spinale a giugno, è stato costretto a ritirarsi dal singolare.

