Parigi: Musetti perde, in finale per l’oro va Djokovic

Azzurro sconfitto in due set. Per il bronzo con Auger-Aliassime

PARIGI, 02 AGO – Nella semifinale del torneo di tennis dei Giochi olimpici di Parigi 2024 Lorenzo Musetti è stato sconfitto in due set (6-4 6-2) dal serbo Nole Djokovic che nella finale per l’oro se la vedrà con lo spagnolo Carlos Alcaraz. Musetti, invece, nella finale per il bronzo sfiderà il canadese Felix Auger-Aliassime.

