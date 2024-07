Parigi: Musetti vince ancora, è agli ottavi

agenzia

Nel prossimo turno insidiosa sfida all'americano Fritz

PARIGI, 30 LUG – Ai Giochi olimpici di Parigi 2024, Lorenzo Musetti è agli ottavi di finale del singolare maschile di tennis. In un match valido per il secondo turno, l’azzurro (numero 11 del seeding) ha sconfitto l’argentino Mariano Navone per due set a zero (7-6 6-3). Negli ottavi, Musetti – l’unico italiano ancora in gara nel singolare – troverà l’americano Taylor Fritz (numero 7 del seeding).

