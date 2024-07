agenzia

All'esordio gli spagnoli hanno battuto due argentini

PARIGI, 27 LUG – Roland Garros in delirio per l’esordio del doppio più atteso delle Olimpiadi di Parigi 2024: Rafa Nadal e Carlos Alcaraz. Gli spagnoli hanno sconfitto in due set (7-6 6-4) gli argentini Maximo Gonzales e Andres Molteni.

