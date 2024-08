Parigi: nel beach volley eliminati anche Cottafava-Nicolai

agenzia

Negli ottavi azzurri sconfitti da una coppia di americani

PARIGI, 05 AGO – Alle Olimpiadi di Parigi 2024 è terminata l’avventura italiana nel beach volley. L’ultima coppia azzurra ancora in gara, quella composta da Samuele Cottafava e Paolo Nicolai, è stata infatti eliminata negli ottavi di finale del tabellone maschile. Gli azzurri sono stati sconfitti dagli americani Miles Artain e Andrew Benesh per due set a zero (21-18, 21-18)

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA