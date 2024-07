Parigi: nel beach volley primo successo per Cottafava-Nicolai

agenzia

All'esordio avevano perso contro una coppia qatariota

PARIGI, 29 LUG – Pronto riscatto per Samuele Cottafava e Paolo Nicolai, impegnati nel torneo olimpico di beach volley di Parigi 2024. Dopo la sconfitta nel match di esordio contro i qatarioti Cherif-Ahmed, gli azzurri, guidati da Simone Di Tommaso, hanno vinto per due set a zero (21-19, 21-18) contro la coppia australiana Nicolaidis-Carracher. Nell’ultima partita della pool A Cottafava-Nicolai se la vedranno giovedì primo agosto (ore 17) contro una delle coppie principali favorite per la vittoria del torneo: gli svedesi Ahman/Hellvig, testa di serie numero 1 del tabellone.

