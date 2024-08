Parigi: nell’Inseguimento Italia in semifinale con il 4/o tempo

agenzia

Gli azzurri ora se la vedranno con l'Australia

PARIGI, 05 AGO – Alle Olimpiadi di Parigi 2024, nelle qualificazioni della gara di inseguimento a squadre di ciclismo su pista, l’Italia di Consonni-Ganna-Lamon-Milan ha fatto registrare il quarto tempo con 3.44.351: un riscontro cronometrico che permette agli azzurri (campioni olimpici in carica) di essere in zona medaglia. In semifinale affronteranno l’Australia (miglior tempo). Nell’altra semifinale sfida tra Gran Bretagna (secondo miglior tempo) e Danimarca (quarto tempo).

