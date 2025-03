Parigi-Nizza: Almeida vince la quarta tappa, Vingegaard leader

agenzia

Breve stop per grandine e neve, il danese "dovevano fermarci'

(ANSA-AFP) – NEVERS, 12 MAR – Il portoghese Joao Almeida (Uae) ha vinto la quarta tappa della Parigi-Nizza, la Vichy-Loge des Gardes, battendo nel finale con arrivo in quota i danesi Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) e Mattias Skjelmose. Il due volte vincitore del Tour de France è passato al comando della classifica generale togliendo la leadership allo statunitense Matteo Jorgenson, suo compagno di squadra. Il maltempo è stato protagonista della frazione, tanto che gli organizzatori sono stati costretti a fermare il gruppo a causa della grandine, e poi della neve, che si è abbattuta in una zona a circa 45 chilometri dal traguardo. Superato il settore più esposto, la tappa è ripartita a circa 28 km dall’arrivo, nel rispetto dei distacchi che i vari gruppi avevano prima dello stop. Nel frattempo era uscito il sole e Vingegaard a circa 2.5 km dal traguardo ha tentato l’azione solitaria ma Almeida non lo ha lasciato andare e lo ha ripreso negli ultimi metri, battendolo per un solo secondo. Vingegaard ha molto criticato la decisione degli organizzatori di non interrompere la tappa ma solo di neutralizzarla per una quindicina di chilometri: “Non è piaciuta a nessuno questa corsa, avrebbe dovuto essere fermata, tremavamo tutti, i freni non funzionavano bene. Penso che avrebbero dovuto fermarci”. (ANSA-AFP).

